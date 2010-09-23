Обнаженная Кайли Миноуг вызвала хохот у Робби Уильямса

Робби Уильямс написал книгу под названием «You Know Me» (Вы меня знаете). Вместе с соавтором Крисом Хэсом, Робби приоткрывает занавес над подробностями своей личной жизни, а также довольно много места уделяет рассказам о иных звездах шоу-биза. Например вспоминая о своем сотрудничестве с Кайли Миноуг в 2000 году, напомним. что тогда звезды снимались вместе в одном клипе на песню «Kids», Робби рассказал о откровенных подробностях съемок - вспомним, что Кайли в конце клипа снимает с себя одежду представ обнаженной перед Робби. В кадр клипа попали только ноги и спина Кайли, но Робби-то видел певицу во всей красе. И что самое удивительное – увидев Кайли обнаженной Робби разразился смехом, причиной которому стало нервное напряжение, но Кайли тогда очень на него обиделась….А Робби потерял все надежды завязать с ней более близкие отношения, так как его партнерша по клипу ему безумно нравилась. «Когда Кайли сбросила с себя одежду и осталась в одних крохотных стрингах, на меня внезапно напал нервный смех. Я хохотал, как сумасшедший, а она смотрела на меня круглыми глазами. Она и так нервничала, когда стояла передо мной голая, а мой смех, наверное, совсем выбил ее из колеи. Боюсь, она тогда сильно на меня обиделась. Самое смешное то, что Кайли тогда мне нравилась, я «запал» на нее еще тогда, когда она снималась в сериале «Соседи». И эта моя глупая выходка разрушила все мои надежды», пишет в своей книге Уильямс.