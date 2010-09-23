Королева красоты Великобритании - проститутка

Одну из претенденток на титул «Мисс Великобритания – 2010» отстранили от участия в конкурсе. Оргкомитет принял такое решение после того, как стало известно, что в прошлом Лора Эннс занималась проституцией, а также участвовала в откровенных фотосессиях. Для Эннс разразившийся скандал стал не первым за последние несколько месяцев. Недавно британку лишили титула «Мисс Корнуолл» за обман. В анкете на участие она умышленно неверно указала свой возраст (Энсс 27 лет, а в заявлении она указала, что ей 22 года). После этого она была лишена права участвовать в конкурсе «Мисс Англия». Но, несмотря на это, летом 2010 года Эннс стала обладательницей короны королевы красоты города Плимут, а также получила право принять участие в конкурсе «Мисс Великобритания». За этот титул могут бороться девушки старше 25 лет. Когда Эннс стала претенденткой на титул «Мисс Великобритания», оргкомитет конкурса не знал подробностей ее прошлого. Однако теперь выяснилось, что в 1999 году в возрасте 16 лет будущая королева красоты позировала топлес, а также работала в массажном салоне, оказывающем своим клиентам услуги сексуального характера. Конкурс «Мисс Великобритания – 2010» состоится в декабре.