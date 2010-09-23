«Озолоченная» Настенька Волочкова

Нет смысла горевать Настеньке Волочковой по чилийскому миллионеру. В беде и нищете девушка не останется. Министр Таджикистана преподнес балерине в подарок золотой наряд. В конце сентября в Душанбе прошел музыкальный фестиваль «Небо содружества», который объединил в Таджикистане молодых эстрадных звезд из стран СНГ и Грузии. Его организаторы пригласили молодых талантливых исполнителей из стран-участниц СНГ - Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Грузии. Анастасия Волочкова стала главной приглашенной звездой фестиваля. Она предстала перед зрителями в необычном амплуа, вызвав бурю эмоций у зрителей: Анастасия…запела! Для многих это был большой сюрприз. Волочкова исполнила песню «Балерина», написанную для нее Игорем Николаевым. Музыкальное творение теперь уже певицы понравилось не только простым слушателям, но и чиновникам Таджикистана. Министр культуры не смог отпустить звезду с пустыми руками, и преподнес балерине местный наряд, вышитый золотом.