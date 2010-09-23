Саша Борисенко: Сначала - справка, потом – секс

Экс-участник «Фабрики. Суперфинал» осторожно подходит к выбору партнерши. Парень уверен, не стоит вестись на первую встречную. Саша Борисенко, молодой певец, несмотря на возраст, очень избирательно относится к девушкам, а особенно к сексу с ними. Оказывается, красивыми формами Сашу в постель просто так не заманишь, для этого нужно предъявить справку от врача. - Я считаю, нельзя бежать с первым попавшимся в постель. Опять же, нужно проверить человека, справочку медицинскую, и только после этого заниматься сексом, - говорит Саша.