Джоли станет режиссером

Боснийку в фильме, которая влюбляется в серба накануне событий 1992-95 годов, исполнит актриса Зана Марьянович. Самой крупной работой Марьянович на настоящий момент был фильм «Снег» Айды Бегича. Кроме Марьянович в пока безымянном проекте принимает участие Раде Шербеджия (Борис «Хрен Попадешь» в фильме «Большой куш»). Он сыграет отца главного героя. Джоли выступает режиссером (для нее это дебют в таком качестве) и продюсером проекта. Съемки фильма должны начаться до конца сентября 2010 года. Помимо Джоли среди продюсеров картины числится Грэм Кинг, известный по работе над «Отступниками». Производство фильма доверили компании GK Films. Последним проектом Джоли стала картина «Солт», в которой она сыграла роль работницы американских спецслужб, обвиненной в шпионаже и попытке убить американского президента. В результате, чтобы восстановить свое честное имя, главная героиня вынуждена скрываться от властей США.