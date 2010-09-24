Анна Курникова - гражданка США

Теннисистка Анна Курникова получила американское гражданство. Анна призналась, что она всегда чувствовала себя наполовину россиянкой, наполовину американкой, и ей было не важно, есть у нее паспорт или нет. Однако, начав работать с организациями, помогающими американским военным за рубежом, девушка решила, что получение гражданства США – «следующий логичный шаг». Напомним, Курникова ушла из большого тенниса в 2003 году в возрасте 22 лет. В июне 2010 года она сыграла на Уимблдоне в качестве «легенды» в парном разряде. Тогда теннисистка заявила, что с удовольствием бы возобновила выступления, но не чувствует себя на 100 процентов готовой к этому.