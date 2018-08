Элтон Джон и Plan выступят вместе

Элтон Джон и рэпер Plan B дадут совместный концерт в рамках фестиваля BBC Radio 2 Electric Proms. Также на мероприятии выступят Роберт Плант с проектом «Band of Joy» и Нил Даймонд. Фестиваль пройдет в Лондоне с 28 по 30 октября. Элтон Джон и Plan B выступят в первый день. Музыканты уже подтвердили участие в мероприятии, но пока не сообщили, какие именно песни планируют исполнить. Plan B в апреле этого года выпустил свою вторую студийную пластинку «The Defamation of Strickland Banks». Альбом сумел подняться до первой строки британского чарта. Одной из самых известных работ исполнителя является композиция «End Credits», записанная в 2009 году совместно с проектом Chase & Status. «The Captain & the Kid», последний на сегодняшний день студийный диск Элтона Джона, вышел в 2006 году. Фестиваль BBC Radio 2 Electric Proms проводится с 2006 года. Ранее в нем принимали участие Chemical Brothers, Jamiroquai, Justice, Сьюзи Сью и другие группы и исполнители.