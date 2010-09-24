Скарлетт Йохансон сыграет в «Черной Вдове»

Продюсер и глава Marvel Studios Кевин Фейдж заявил, что студия обсудила с актрисой Скарлетт Йоханссон возможность создания фильма, посвященного Черной Вдове. Черная Вдова - супергероиня из комиксов Marvel, которая родилась в СССР, в Сталинграде, ее настоящее имя - Наташа Романова. Она владеет боевыми искусствами и с легкостью обращается с некоторыми видами холодного и огнестрельного оружия. Скарлетт Йоханссон сыграла Черную Вдову в фильме «Железный Человек 2», вышедшем в прокат весной 2010 года. Актрисе также дали роль Романовой в фильме «Мстители». Заявленные в названии ленты Мстители - известные по комиксам и фильмам супергерои, объединившиеся для борьбы со злом. В их число входят Железный Человек, Тор, капитан Америка и другие персонажи. Уже известно, что вместе с Йоханссон в фильме снимутся Роберт Дауни-младший, Дон Чидл, Сэмюэл Л. Джексон и Марк Руффало.