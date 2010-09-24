Брэд Питт изменил Анджелине Джоли

Любовницей Бреда Пита оказалась 22-летняя французская модель Расин, подрабатывающая обслуживанием VIP-клиентов одной из авиакомпаний. Услугами фирмы, а заодно и девушки и воспользовался Питт, который периодически арендует реактивный лайнер бизнес-класса для полетов из Лос-Анджелеса во Францию кжене Анджелине Джоли и детям. По словам Расин, Питт делил ее ласки с британскими политиками первого эшелона, баскетболистом «Лос-Анджелес Лэйкерс», звездами кино и телевидения. «Секс для меня - как еда. Я нуждаюсь в нем каждый день», - говорит Расин. Расин предпочитает секс с женатыми мужчинами и со знаменитостями. И ее очень возбуждают занятия любовью на скорости 800 км/ч и на высоте 10 000 метров. «Нет ничего приятней оргазма во время полета», - не скрывает Расин. Особую пикантность происшедшему придает тот факт, что, по утверждению Расин, она спала с тремя последними мужчинами Джоли! Все они якобы признаются, мол, лучшего секса у них не было в жизни. Эскорт-услуги оказываются в частном порядке, и фотографии Расин не опубликовало пока ни одно американское издание. Приходится довольствоваться снимком рекламного характера, который хорошо показывает, какие девушки летают со звездами на бизнес-лайнерах. В декабре 2009 года Анджелина Джоли заявила, что полностью доверяет Брэду Питту, сейчас она хранит молчание. Вместе с тем, она несколько раз тайно встречалась с импозантной брюнеткой в голливудском ресторане «The Dresden». Бисексуальность Джоли ни для кого не секрет. И эта ее нынешняя подружка именно того типа, что и бывшая любовница – актриса Дженни Шимицу.