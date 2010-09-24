Кейт Хадсон выходит замуж

Первый брак 31-летней голливудской актрисы Кейт Хадсон не был слишком удачным. С актером Крисом Робинсоном Хадсон прожила совсем недолго и повторять ошибок молодости не торопится. Но музыкант рок-группы Muse Мэтт Беллами, похоже, растопил ее сердце. Вместе пара всего четыре месяца, а друзья говорят, что дело идет к свадьбе. Правда у невесты есть звездные родители – актеры Курт Рассел и Голди Хоун. Избранника дочери они оценивают очень пристрастно, и понравиться им весьма непросто. Мэтту, видимо, это удалось. Парень поступил мудро: он общается с предками любимой в неформальной обстановке. Чаще всего во время велосипедных прогулок в Санта-Монике. Беллами галантно позволяет опередить себя находящейся накануне 65-летнего юбилея в прекрасной физической форме Голди Хоун и всегда ожидает запыхавшегося 59-летнего Курта Рассела.