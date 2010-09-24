Продают дом Абдулова

Охотничий домик на Валдае продают. Знаменитый российский актер строил его вместе с бизнесменом Алексеем Орловым. Сюда Александр Абдулов приезжал большой компанией отдыхать, здесь он снимал фильмы «Лузер» и «Next». В этом доме все было обустроено для холостяцких пирушек. Алексей Орлов был Абдулову самым близким другом. Именно он стал крестным его дочки Женечки. Орлов окружил вниманием и заботой вдову. Он же помогал Юлии Милославской решать финансовые вопросы, когда потребовалось выплатить долю наследства пожилой матери покойного Абдулова. Юлия обещала со временем вернуть деньги. Но, похоже, делать это не торопится... Поначалу дом выставляли за 500 тыс. $. Теперь цену снизили вдвое. Но желающих стать владельцем валдайской дачи как не было, так и нет. Ведь цена завышена в несколько раз! Переплачивать за то, что здесь отдыхал знаменитый актер, желающих пока нет. А против снижения цены выступает Юлия, ведь чем выше цена, тем меньше долгов ей придется возвращать.