Джоли хочет примирения с Дженнифер Энистон

Голливудская актриса Анджелина Джоли написала примирительное письмо бывшей супруге своего возлюбленного Бреда Питта, звезде сериала «Друзья» Дженнифер Энистон. «Анджелина не хочет, чтобы ее жизнь состояла из негативной энергии. Она устала от того негатива, который существует между ней и Дженнифер. Для нее было действительно сложно переступить через себя и написать своей сопернице примирительное письмо. Конечно, это звучит безумно, но она решила в письменном виде помириться с Дженнифер и предложить ей оставить вражду в прошлом. Для тех, кто знает характер Энджи, такой поступок совсем не выглядит неожиданным! Она абсолютно непредсказуема». Дженнифер была шокирована таким поворотом событий и даже подумала, что ее разыгрывают: «Джен была уверена в том, что ее разыгрывают, - говорит приятель актрисы, - Но, перечитав письмо еще раз, она поняла, что оно действительно написано самой Анджелиной. Письмо было очень добрым и искренним и это приятно удивило Дженнифер. Она прекрасно понимает, чего стоило Энджи написать его».