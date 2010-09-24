Бейонсе ждет первенца!

Бейонсе Ноулз и ее муж рэпер Джей Зи вскоре станут счастливыми родителями. Сами супруги на эту тему распространяться не хотят, но их друзья утверждают, что Бейонсе вся сейчас занята хлопотами связанных с беременностью и появлением малыша на свет. В данный момент, королева R'n'B на время остановила свою творческую деятельность и решила передохнуть. Все это только больше и больше убеждает, что певица на самом деле беременна. Следует отметить, что пара никогда особо не откровенничала на счет своей личной жизни. Ведь даже свадьба звезд шоу бизнеса, которая состоялась 6 лет назад, была большой неожиданностью для всех.