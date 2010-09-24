Игорь Николаев тайно женился

50 -летний Игорь Николаев, который должен был по официальной версии женится на 28-летней Юлии Проскуряковой, сочетался браком со своей возлюбленной на два дня раньше. Бракосочетание прошло в Тверском ЗАГСе Москвы. Парочка чтоб не вызывать кривотолков, даже на саму церемонию приехала отдельно. Свидетелями молодоженов были Игорь Крутой и Наталья Подольская. Сами работники ЗАГСа отрицают факт регистрации брака и вообще отказываются давать какую либо информацию касательно этой темы. Кстати, Юлия не стала брать фамилию мужа, решив остаться при своей.