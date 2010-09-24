Лопес и Тайлер - судьи «Американского идола»

Дженнифер Лопес и вокалист Aerosmith Стив Тайлер будут судьями реалити-шоу «Американский идол». Со старого судейского состава останется только Рэнди Джексон. Новый сезон реалити-шоу начался вчера в Лос-Анджелесе. Судьи на протяжении парочки месяцев будут ездить по американским штатам с целью предварительного отбора. В январе 2011 года начнется полуфинал, а десятый сезон шоу подойдет к концу в мае 2011 года. Сколько Лопес и Тайлер получат за свое судейство точно не говорится, но согласно информации которая поступила раньше – участие в реалити-шоу актрисы и певицы Лопес стоило организаторам «Идола» 12 миллионов долларов за год.