Дмитрий Маликов стал жертвой вандалов

Звёзды тоже стают жертвами хулиганов. Неприятность случилась с Дмитрием Маликовым в самом центре столицы России. Всё произошло в самом центре Москвы. Дмитрий, приехав на съемки, оставил машину под окнами студии, но когда собирался уже уезжать обнаружил, что лобовое стекло машины разбито. Из машины ничего украдено не было… «Машина стояла рядом с переходом, а камер поблизости не было. В милицию я заявлять не намерен. А что они здесь могут предпринять? Я даже понять не могу, от чего это следы - от пули или от топора», - пишет Маликов в своем блоге. Кстати Маликов не единственная жертва хулиганов. Анита Цой также нашла свое авто в плачевном состоянии на стоянке супермаркета. Правда, у певицы еще украли сумку с документами и деньгами – где было 200 долларов и 1,500 рублей.