Карла Бруни понижает рейтинг мужа

Первой леди Франции, Карле Бруни рекомендовано отложить запись нового альбома. Советники Николя Саркози сочли, что выход альбома в ближайшее время может негативно повлиять на отношение жителей Франции к главе государства. Карла Бруни, как сообщалось ранее, уже готова приступить к студийной записи. Для новой пластинки она подготовила 24 песни. Однако в настоящее время президент подвергается масштабной критике в СМИ. Это связано с неоднозначной реакцией международного сообщества на ликвидацию цыганских поселений и депортацию цыган из Франции, а также с многочисленными акциями протеста из-за недовольства французов экономической политикой властей. Не известно, когда Бруни сможет возобновить работу над альбомом, поскольку уже в следующем году начнется предвыборная кампания: в 2012 году французам предстоит выбирать президента. Бруни успела продемонстрировать часть подготовленных песен публицистам Иву Дере и Мишелю Дармону, работавшим над биографической книгой «Карла и ее амбиции». Книга поступила в продажу на минувшей неделе. Практически одновременно с ней вышла в свет другая биография Карлы Бруни, написанная журналисткой Бесмой Лаури. В ней значительное внимание уделено личной жизни Бруни. Кроме того, там приводятся неподтвержденные сведения о ее пластических операциях и факты, относящиеся к юности французской первой леди, когда она работала моделью. Ранее на популярности Николя Саркози негативно сказалась публикация фотографий обнаженной Карлы Бруни. Предыдущая пластинка Бруни, получившая название «Comme si de rien n'etait» была крайне холодно встречена музыкальными критиками.