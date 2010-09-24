Украинка уже собирается на «Мисс мира»

Не смотря на то, что конкурс «Мисс мира-2010» начнется только через месяц — 30 октября, но его участницы уже вовсю готовятся к своему бенефису. Представительница нашей страны не исключение. Катерина Захарченко («Мисс Украина-2010») времени даром не теряет и уже примеряет на себя конкурсные платья. «Платьев пошили много — тут и вечерние, и коктейльные, я еще даже не все и сосчитала», — рассказала Катя. Что же касается «внешней» подготовки, то, по словам Захарченко, она собирается «немного подзагореть — платье этого требует». Еще, возможно, уже перед самой поездкой посидит на диете «хотя особой такой необходимости в этом и нет». Что касается традиционных сувениров, которыми девушки-участницы одаривают друг друга в качестве знака симпатии, то Катя хочет купить их всем 123-м соперницам, для чего отправится на Андреевский спуск: «Хочу что-то с национальным колоритом. Но это явно будут не гетманские булавы или вышиванки. Мне важно, чтобы презенты много места в чемоданах не занимали».