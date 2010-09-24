Заворотнюк ревнует мужа к Мейхер

На съемках проекта «Лед и Пламень» сексуальная пышногрудая участница группы «ВИА Гра» Надежда Грановская-Мейхер шокировала зрителя откровенным танцем со своим партнером Петром Чернышевым. За действом пристально наблюдала жена фигуриста Анастасия Заворотнюк, которой это зрелище пришлось совсем не по душе. Настя не ожидала, что номер окажется настолько страстный и чувственный. Но еще больше ее возмутило то, что Петр сыграл свою роль с полной отдачей, и искра между Надей и мужем главной «няни» страны проскочила совсем не бутафорская. Настя решила не дожидаться окончания этой феерии и скрылась в гримёрке, хлопнув дверью так, что в комплексе задребезжали стекла. «Настя вообще-то не ревнивая, она очень любит Петю и доверяет ему. Она прекрасно понимает, что это всего лишь работа. Но даже самая терпимая жена не в силах была бы вынести подобное» , - удивились коллеги Заворотнюк по проекту Первого канала. Вдоволь накатавшись с полуголой Грановской по полу, Петр с опущенной головой отправился на повинную Анастасии. Не желая выносить сор из избы, разбираться пара решила за закрытой дверью.