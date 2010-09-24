Бейонсе снова убьет всех на повал

Через три недели состоится релиз новой композиции, которая станет первым официальным синглом из новой пластинки поп-звезды Бейонсе. «Слушаю новый трек любимой Би. Это стопроцентный хит! Она снова убьет всех наповал своей музыкой. Осталось ждать совсем недолго – всего три недели», - сообщает на своем блоге музыкальный продюсер Los Da Mystro. Напомним, что недавно еще один продюсер, работающий над четвертой пластинкой Бейонсе, музыкант Шон Карретт прокомментировал ее новый материал: «Это танцевальный альбом, - заявил он, - Стильная, безупречная музыкальная работа!»