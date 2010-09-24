Беременная Водонаева топлесс

Новость о рождении первенца у телеведущей стала огромной неожиданностью. Ведь за долгих девять месяцев Водонаева почему-то скрывала свое интересное положение. Неудивительно, что поползли слухи о том, что Алена воспользовалась услугами суррогатной матери. После выписки из роддома известная телеведущая Алена Водонаева написала в своем блоге о любимом сыночке Богдане. Певица и телеведущая с гордостью сообщила, что намеренно пряталась от папарацци во время беременности. Никому так и не удалось сфотографировать звезду во время беременности: «Несмотря на все сплетни и слухи вокруг моей беременности, мне удалось нигде не засветиться в течение этих 9-ти месяцев. Ни один папарацци не подловил меня с животом, и ни один журналист официально не получил секретную информацию». Несколько дней назад Алена Водонаева предоставила доказательства своей беременности, выложив те фотографии, где она «в положении», в своем блоге. Будучи беременной, девушка снялась в фотосессии в обнаженном виде. Алена призналась, что фотографировалась топлесс в течение всех девяти месяцев. После рождения ребенка Водонаева также охотно делится фотографиями подобного рода. В скором времени телеведущая хочет выложить в интернете фотографии маленького сына Богдана.