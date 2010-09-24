Хилари Дафф продает особняк

В последнее время звёзды как-то слишком активны в операциях с недвижимостью: Кайли Миноуг продает квартиру, Кристина Агилера дом, Тьерри Анри, напротив, купил пентхаус. А вот Хилари Дафф решила избавиться от своего дома в Толука Лэйк (район в 19 километрах от центра Лос-Анджелеса). Особняк стоит ни много, ни мало семь миллионов долларов. Однако этот дом, похоже, действительно того стоит. Это здание сделано в средиземноморском стиле, В нем, кроме спален, есть винный погреб, бильярдная, кабинет, библиотека, спортзал, игровая, огромная кухня, сигарная комната и комната для упаковки подарков. Но, говорят, самое прекрасное в этом доме - это шесть ванных комнат. Каждая ванная - уникальна. Там, разумеется, полы с подогревом, эксклюзивная плитка и множество других «бонусов». В доме высокие потолки и дубовые полы, есть лепнина. В общем, рай для любителей классики без излишеств. Ну и, само собой, во дворе есть бассейн. Как же в Калифорнии без бассейна? Почему Хилари продает особняк - неизвестно. Но, скорее всего, дело в том, что они с супругом Майком Комри обустраивают общее гнездышко.