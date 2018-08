Depeche Mode выйдет в трех форматах

Depeche Mode подготовила к изданию новый концертный DVD по следам своего мирового тура в поддержку альбома «Sounds of the Universe». 8 ноября лейбл Mute выпустит диск «Tour of the Universe - Live In Barcelona», на котором будут запечатлены выдержки из двух концертов Depeche Mode в Барселоне от 20 и 21 ноября 2009 года. Релиз будет доступен в трех форматах. В первый, подарочный, войдут два DVD с самим концертом, четырьмя бонус-треками, документальным фильмом о туре и промо-роликами, а также два CD с аудиоверсией выступления. Второй формат подразумевает один DVD и два CD, а третья версия релиза - два диска формата Blu-ray.