Кейт Бекинсейл сыграет в «Другом мире 4»

Кейт Бекинсейл дала согласие на съемки в фильме «Другой мир 4». Это киносериал, рассказывающий о многовековом противостоянии вампиров и оборотней. Бекинсейл сыграла вампиршу Селену в двух первых фильмах серии, вышедших на экраны в 2003 и 2006 годах. Фильм 2009 года «Другой мир 3: Восстание ликанов» являлся приквелом. Его сюжет развивался за несколько веков до событий двух впущенных ранее картин; Бекинсейл в третьей серии не снималась. Сейчас нет информации о том, кто займет режиссерское кресло. Над первыми двумя фильмами серии в качестве режиссера работал Лен Уайзмен (он же снял «Крепкий орешек 4»). Режиссером «Восстания ликанов» выступил Патрик Татопулос. Предполагается, что «Другой мир 4» будет снят в формате 3D и выйдет на экраны в начале 2012 года.