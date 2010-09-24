Умер Эдди Фишер

В возрасте 82 лет умер певец и актер, кумир 1950-х Эдди Фишер. Он скончался в среду, 22 сентября, в городе Беркли в штате Калифорния (США). Причиной смерти его родственники называют осложнения после операции на бедре. Родился в 1928 году, он был одним из семерых детей еврейского бакалейщика, эмигрировавшего в США из Российской империи. Фишер впервые получил известность в конце 1940-х, выступая в музыкальных радиопередачах. В 1951 г. призван в армию, где служил в качестве ведущего вокалиста музыкального коллектива Вооруженных сил США. Он был популярен среди молодежи в начале 1950-х годов. Пластинки с его песнями расходились миллионными тиражами. Особенно известны были его песни «Thinking of You» и «Oh! My Pa-Pa». Затем его популярность сошла на нет из-за череды скандалов. Фишер известен своими браками со звездами Голливуда Дебби Рейнольдс, Элизабет Тэйлор и Конни Стивенс. Среди его детей наиболее знаменита дочь от брака с Рейнольдс - актриса Кэрри Фишер, известная своими ролями в саге «Звездные войны». Эдди Фишеру принадлежат две звезды на голливудской Аллее славы - за песни и за работу на телевидении.