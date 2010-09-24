Таня Терешина голышом погоняла гусей (ФОТО)

В своем новом видео на песню «Радио ГаГаГа» певица Таня Терешина предстала сразу в нескольких неожиданных образах. Как раз тогда, когда всем уже казалось, что сексуальная старлетка продемонстрировала без исключения все свои прелести, и дальше ехать уже некуда, Таня приготовила поклонникам настоящую чувственную бомбу. Незадолго до съемок певица неожиданно остригла свои роскошные волосы и предстала перед публикой с выбритым затылком и длинной челкой, спадающей на глаза. «С этого момента я как будто перевоплотилась, мне стало так легко, так весело! - говорит артистка. - Недаром говорят, что волосы хранят воспоминания - иногда их нужно состригать к чертовой матери, чтобы расставаться с багажом просроченных эмоций». Как и прошлые ролики Тани, новый клип снял ее любимый эстонский режиссер Хиндрек Маасик. «Я не мог выйти из монтажки двое суток, так меня самого заводил процесс, - рассказывает режиссер. - Таня - моя любимая артистка, и каждый раз, работая с ней, я получаю дикий заряд положительных эмоций». Еще никогда вы не видели ее такой озорной, агрессивной, необузданной и дерзкой! Скорее включайте новое видео и наслаждайтесь!