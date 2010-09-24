Мисс Украина-2010 снялась с Ван Даммом

Обладательница титула Мисс Украина-2010 Екатерина Захарченко снялась в новом фильме Жана-Клода Ван Дамма. По словам Захарченко, после финала Мисс Украина ей пришла SMS без подписи с неизвестного иностранного номера с предложением сыграть в фильме. «Я не ответила. Через три часа пришла еще одна SMS, короткая: «Ж.К. Ван Дамм». На следующий день Жан-Клод перезвонил и рассказал, что предлагает мне роль невесты русского мафиози. И я согласилась», - рассказала Мисс Украина-2010. На днях девушка вернулась из Бухареста, где проходили съемки. Украинской красавице досталась небольшая роль невесты русского мафиози, которая на своей свадьбе говорит тост в честь своего отца. А того прямо у нее на глазах тут же убивает переодетый официантом наемный убийца в исполнении Ван Дамма. Съемки трехминутного эпизода продолжались десять часов. Все это время актеры сидели перед обильно накрытым столом, но к колбасам и разносолам прикасаться не могли. «Было страшно, когда в первом дубле хлынула бутафорская кровь. Раз на четвертый - было уже смешно, пришлось отворачиваться от камеры», - поделилась впечатлениями Захарченко. Режиссером фильма Weapon выступил Эрни Барбараш. В картине также сыграли Скот Эдкинс, Майкл Хиггс. Выход фильма Weapon запланирован на 2011 год.