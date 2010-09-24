Жанна Фриске не хочет эротики

Картина «Кто я?» с экс-«блестящей» в главной роли наделала много шума задолго до своего выхода на экраны. После закрытого показа фильма на фестивале «Кинотавр» о Фриске с придыханием заговорил весь российский шоу-бизнес. Ведь певица снялась там в эротических сценах, абсолютно голой! Однако поклонникам Жанны, похоже, так и не удастся увидеть эти откровенные кадры. Незадолго до выхода картины в прокат артистка неожиданно попросила режиссера вырезать всю «откровенку». Такое решение Фриске приняла после долгой беседы со своим духовным наставником. Батюшка объяснил ей, насколько греховные чувства вызывают эти секс-сцены... И Жанна все поняла. «Не хочу гневить Бога! - неожиданно заявила она режиссеру картины Климу Шипенко. - Уберите всю эротику со мной!» Судя по всему, певица не на шутку увлеклась религией. «Жанна следует всем наставлениям своего духовника, - разводят руками в окружении артистки. — Того гляди уйдет в монашки!»