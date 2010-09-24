Квентин Тарантано сделал предложение «интердевочке»

Ингеборга Дапкунайте получила предложение от Тарантино. Известная актриса с литовским паспортом, но русской душой сыграет в третьей части культового боевика «Убить Билла». О небольшой роли в продолжении фильма, который выйдет на экраны в 2014 году, создатель легендарного «Криминального чтива» рассказал Дапкунайте во время Венецианского международного кинофестиваля. Европейская актриса и голливудский режиссер вместе сидели в жюри одного из самых престижных киноконкурсов. «Для меня большая честь просто находиться рядом с этим великим человеком, я его давняя поклонница. Мы много общались, и думаю, что в скором времени мы еще увидимся. Но пока ничего большего рассказать вам не могу», - говорит Ингеборга. Утонченной блондинке, сыгравшей в известном советском фильме «Интердевочка», не придется участвовать в постановочных драках с опасными трюками - роль будет соответствовать ее внешности. Ведь именно нежность и грация популярной на постсоветском пространстве актрисы зацепили всемирно известного режиссера.