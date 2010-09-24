Потап и Брежнева будут петь вместе

30 сентября в Национальном дворце «Украина» пройдут съемки грандиозного музыкального проекта «Пісня 2010». Его участниками будут самые яркие звезды украинского и российского шоу-бизнеса. Авторами идеи возрождения традиционного музыкального телешоу являются продюсер Алена Мозгова и телеведущая Мария Орлова. В этом году давние подруги стали творческими партнерами и восстановили традицию проведения ежегодного музыкального проекта под эгидой продюсерского центра «Пісня року». Прозвучат главные хиты года от самых популярных артистов. В концерте примут участие: Таисия Повалий, Вера Брежнева, Потап, Настя Каменских, Тина Кароль, Alyosha, Ирина Билык, Ольга Горбачева, Наталья Могилевская, Светлана Лобода, «ТіК», «Алиби», Алена Винницкая, Гайтана, Елена Ваенга, Татьяна Недельская, Анастасия Приходько, Александр Пономарев, Эрика, Матиас, Стас Шуринс, Геннадий Витер и другие. На сцену выйдут так же исполнители из России - Сергей Зверев, Сергей Лазарев, Тимур Родригез, Борис Моисеев, Татьяна Овсиенко, группы «Рефлекс», «Корни» и другие. На сцене появится немало звездных дуэтов. Ани Лорак презентует дуэт с Сергеем Лазаревым. Потап споет и с Настей Каменских, с которой прекратил совместный проект, и с Верой Брежневой, с которой совсем недавно презентовал «Пронто». Ирина Билык исполнит дуэтные песни с Ольгой Горбачевой и Сергеем Зверевым.