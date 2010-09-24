Юлию Ковальчук бойфренд поразил «Прямо в сердце»

Бывшая солистка группы «Блестящие» презентовала видео «Прямо в сердце». На тусовку, к огромному сожалению, добрались далеко не все приглашенные. Самыми благодарными слушательницами Ковальчук стали бывшие коллеги по группе. Коллектив, который уже 15 лет поставляет российской эстраде сексуальных и обворожительных сольных исполнительниц, в полном составе прибыл отметить выход нового видео Юлии. «Юля очаровательно выглядит сегодня, впрочем, как и всегда. Несмотря на то, что у нас очень плотный гастрольный график, мы стараемся видеться как можно чаще, - рассказала одна из солисток «Блестящих» Анастасия Осипова. - Вот и сегодня пришли поддержать нашу любимую девочку». Небольшие технические неполадки не испортили никому настроения, и тусовка продолжалась до поздней ночи. Вот только домой Юле пришлось возвращаться одной - любимого Алексея в этот вечер рядом не было.