Алену Шоптенко пугает микрофон

Партнерша Олега Скрипки по шоу канала «1+1» «Зірка+Зірка» Алена Шоптенко призналась, что панически боится микрофона. Она никогда не пела, даже в караоке. Девушка не знает, как обращаться с микрофоном. Алене всё время хочется его положить куда-то в сторонку и «допеть» песню танцевальными движениями. Но она, как истинная спортсменка найдет в себе силы и преодолеет трудности. « Вы же знаете - у меня спортивная натура и спортивное воспитание. Как только я слышу слово «соревнование» - у меня, как у собаки Павлова, загорается красная лампочка. Т.е. я сразу понимаю: надо сделать, сделать круто, надо тренироваться, надо работать. Вот такой момент. Я, конечно, чувствую себя в вокале мега неуверенно. Потому что никогда раньше не пела, вообще никогда в жизни!»,- рассказывает Шоптенко.