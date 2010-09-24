Джеймс Кэмерон самый влиятельный кинематографист

Cамым влиятельным человеком в кинематографе, по мнению британского издания The Guardian, был назван режиссер Джеймс Кэмерон. Два самых успешных фильма Кэмерона – «Титаник» и «Аватар» - собрали в прокате в общей сложности около 4,6 миллиарда долларов, что и позволило режиссеру занять первое место. Вторую строку в списке самых влиятельных кинематографистов занял Стивен Спилберг. В список его заслуг включили фильмы, над которыми он работал в качестве режиссера («Парк Юрского периода», «Инопланетянин», «Спасти рядового Райана») и продюсера («Письма с Иводзимы», «Флаги наших отцов»). Третье место занял актер Леонардо ди Каприо. В качестве его ключевых работ указываются фильмы «Начало», «Остров проклятых» и «Титаник». Самой влиятельной женщиной в кино признали Анджелину Джоли. Правда, она сумела занять только 19-ю строку в общем списке. Кейт Уинслет, еще одна женщина, сумевшая попасть в первую тридцатку, заняла 29-е место - это, по всей видимости, объясняется тем, что последние фильмы с участием актрисы – «Дорога перемен» и «Чтец» - вышли в прокат в 2008 году.