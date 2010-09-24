ABBA будет судится с датской партией

Участники шведской поп-группы ABBA Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон готовят судебный иск против датской ультраправой Народной партии. Политики обвиняются в незаконном использовании на митингах и съездах хита ABBA 1975 года «Mama Mia». По данным группы, представители молодежного отделения Народной партии Дании не только публично исполняли песню ABBA без соответствующего разрешения, но и изменили ее текст в честь своего лидера Пии Кьерсгор. Об этом Ульвеус и Андерссон узнали, когда к ним за разъяснениями обратились представители другой датской партии. Участники группы подчеркнули, что они никогда не давали разрешения использовать свои произведения в политических целях, и потребовали, чтобы партия немедленно прекратила исполнять «Mama Mia», иначе подвергнется судебному преследованию. Комментариев от самой партии, являющейся третьей по численности в парламенте Дании, не было.