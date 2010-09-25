Линдси Лохан вновь за решеткой

Лохан, нарушившая условия досрочного освобождения, пробудет з решоткой не менее четырех недель. Вопрос о ее выходе на свободу будет решен не ранее 22 октября. К тюремному заключению, на этот раз, актрису приговорили из-за того, что ее тест на употребление наркотиков, проведенный в начале сентября, оказался положительным. Линдсей Лохан в 2007 году была признана виновной в управлении автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и приговорена к 84 минутам тюрьмы и трехлетнему испытательному сроку. Позже испытательный срок актрисы был увеличен до четырех лет. Лохан была обязана регулярно являться на заседания суда, не употреблять наркотики и алкоголь, а также пройти курс лечения в реабилитационной клинике. В мае 2010 года звезда не явилась на заседание суда и не прошла курс лечения от алкогольной зависимости. За нарушение условий испытательного срока суд тогда приговорил ее к 90 дням тюремного заключения. Однако актриса провела за решеткой лишь 14 дней, после чего отправилась из тюрьмы в реабилитационную клинику, где в течение 22 дней проходила курс лечения. Актриса в очередной раз нарушила условия испытательного срока. Один из тестов на употребление наркотиков и алкоголя оказался положительным. Анализ показал, что Лохан употребила кокаин.