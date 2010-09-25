Караванская не участвует в 27-й Ukrainian Fashion Week

Оксана Караванская, которую называют одной из самых патриотичных украинских дизайнеров, не будет участвовать в 27-й Ukrainian Fashion Week, которая пройдет с 14 по 19 октября 2010 года. Дизайнер пожертвовала Украинской неделей моды ради Нью-Йорка. «Оксана создала коллекцию, ориентированную на американский рынок. Сейчас она уже в Америке, а в Украине увидим ее позже. Мы с уважением отнеслись к такому решению Оксаны, ведь каждый дизайнер сам выбирает свой путь в модном процессе» , - рассказала глава оргкомитета Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская. Недавно Караванская подписала контракт с известным шоу-румом B.Clark Design в Нью Йорке. Лицом коллекции стала украинская телеведущая Ольга Фреймут. 27-я Ukrainian Fashion Week пройдет с 14 по 19 октября. Коллекции весна-лето-2011 представят такие известные украинские дизайнеры, как Лилия Пустовит, Виктория Гресь, Алексей Залевский, Андре Тан, Лилия Литковская и другие.