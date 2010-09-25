Новый альбом от «Алисы»

Российская рок-группа «Алиса» выпускает новый, 16-й по счету, студийный альбом под названием Ъ. Диск появится на прилавках 25 сентября. «11 песен собраны под единое название Ъ. Эта буква для меня является в алфавите доминирующей. Сложно объяснить, почему именно твердый знак, это на уровне опущений», - отметил лидер группы Константин Кинчев. Как рассказал Кинчев, чтобы записать новый альбома, музыканты ждали, когда достроится их собственная студия, а после записи, по традиции, повезли материал на сведение и мастеринг в Германию. 13 ноября 2010 группа выступит с концертом в Киеве. Концерт состоится в Центре культуры и искусства Национального авиационного Университета.