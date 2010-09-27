Юдашкин готовит Жанне Фриске сюрприз

2 октября 2010 года в Crocus City Hall пройдет «самое модное и самое музыкальное шоу осени» - гала-шоу МУЗ-ТВ «Мы умеем зажигать!» По свидетельству организаторов, это должно быть какое-то сумасшедшее зрелище - вместе с суперзвездами на сцену выйдут ведущие российские модельеры: Валентин Юдашкин, Сергей Сысоев, Кира Пластинина, Макс Черницов, Антонина Шаповалова, Надежда Славина и Илья Шиян. Они представят флагманские модели своих новых коллекций. Те самопальные наряды, в которых артисты шли по зеленой дорожке на прошедшем этим летом шоу Муз-ТВ, и в каких они потом выходили на сцену Олимпийского, вызывали у профессиональных модельеров неподдельный шок: «селебритис» наряжались кто во что горазд! Особенно поражали женские наряды: молодые и не очень певицы старались выставить напоказ свое самое эффектное «оружие» - грудь. Правда, делали они это совершенно безвкусно, перетягиваясь узкими лифчиками так, что бюсты практически вываливалась наружу. «Господи, что это за балахон на Жанне Фриске? Какой-то пошлый универ! – неистовствовал тогда Валентин Юдашкин. - Такая красавица должна ходить только в моих нарядах. Специально для нее сошью эксклюзивное платье. Пусть завидуют. А туфли? Чуть ли ни два размера больше. И это модно? В таких можно и ногу сломать». Слово свое Юдашкин собирается сдержать. Жанне уже передали, что Валентин готовит для нее сюрприз. Светские сплетники судачат, что у модельера произошел даже серьезный разговор с супругой Мариной. Она откровенно приревновала супруга к шикарному наряду.