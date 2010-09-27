Милла Йовович задыхается на съёмках

Милла Йовович сейчас занята на съемках фильма «Три мушкетера» в Германии. Актриса выложила в своём твиттере фото со съемочной площадки. На снимках красотка предстает в образе миледи Винтер. В шикарном серо-жемчужном платье актриса выглядит ослепительно. Не верится, что звезде, которая обычно красуется в кино в открытых и коротких нарядах, так пойдет исторический костюм. В платье XIX века Милла смотрится даже сексапильнее, чем в современных вещах! В фильме, который выйдет в формате 3D, собран поистине звездный состав актеров. Так, Мэдс Миккельсен играет Рошфора, а Логан Лерман - д’Артаньяна. Герцогом Бекингемом стал Орландо Блум, а кардиналом Ришелье - Кристоф Вальц. Все они выглядят необычайно сексуально в исторических костюмах. Правда, не всем наряды по душе. «Даже не спрашивайте меня, как я втиснулась в этот корсет. Мне сложно дышать. Сейчас упаду в обморок», - жаловалась Йовович в начале съемок. Орландо же носит свой кафтан и сапоги с удовольствием, а от прически он вообще в полном восторге.