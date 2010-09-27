Собчак сделала с Деревянко красотку

Под Киевом продолжаются съемки комедии «Ржевский против Наполеона». На днях на площадке появилась Ксения Собчак и... провела мастер-класс по превращению мужчины в соблазнительную женщину. Дело в том, что в комедии Ксюше досталась роль хозяйки салона красоты Ксю-Ксю. И вот к ней привели тайного агента - поручика Ржевского, которого играет актер Деревянко. По сюжету ему нужно перевоплотиться в соблазнительную кокетку, чтобы очаровать Наполеона (Владимир Зеленский). «О боже! Из этого надо сделать кокетку? - закатывала Ксю-Ксю глаза. - Сколько у меня есть для этого лет? Три часа?!» Но мастерство, как известно, не пропьешь - уже на следующий день умело накрашенный поручик Ржевский вовсю строил глазки французскому императору. И тот клюнул! В общем, кино... Личным адъютантом Наполеона-Зеленского по сюжету оказалась Наташа Ростова. Эта роль досталась Светлане Ходченковой. Правда, ни военная форма, ни наклеенные усы не помешали Ржевскому увидеть в адъютанте хрупкую девушку, в которую тот немедленно влюбился.