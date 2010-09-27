На Анастейшу подают в суд

В минувший уик-энд в Афинах прошел международный музыкальный конкурс. В столицу Греции Энрике Иглесиас прилетел на собственном самолете, на несколько часов оставил в отеле вещи, затем отправился на репетицию. В гримерку себе он потребовал две бутылки дорогой французской водки и много пива для музыкантов. Вопрос, зачем ему столько водки, если на сцену он вышел трезвым, остался открытым. Иглесиас, как модно сейчас выражаться, «порвал» зал концерт-холла Panteon Arena. Фанатки визжали так, что заглушали своего кумира. Охрана не справлялась с напором экзальтированных девиц, которые прорывались на сцену. Одной из них повезло - Энрике пригласил ее к себе, спел ей на ушко песню, а затем поцеловал так, что весь зал зажмурился. Одним словом, с Энрике всем было весело. Гораздо грустнее получилось с американской поп-дивой Анастейшей. Певица приехала в Афины и даже провела саунд-чек, где, по слухам, надышалась какого-то концертного дыма, от чего у нее началась аллергия и воспалились связки. Анастейша категорически отказалась выступать. Чтобы хоть как-то утешить зрителей, звезда вышла на сцену в сопровождении двух своих бэк-вокалисток. В руках певица держала лист бумаги, с которого загробным голосом зачитала месседж, заключавшийся в том, что выступать она не может по причине болезни. Организаторы шоу были в шоке от случившегся и теперь собираются подавать на звезду судебный иск, ведь гонорар-то она получила, а концерт сорвала. фото korrespondent.net