Кристину Агилеру назначили послом

На пресс-конференции Агиллера объявила о запуске программы помощи голодающим World Hunger Relief. По данным ООН, в мире около миллиарда человек, которым нечего есть. Певица стремиться повысить осведомленность об этой проблеме. Кристина стала лицом рекламных плакатов программы, на которых написано: «Вместе у нас есть силы спасти жизни и перейти от голода к надежде». Также Кристина назначена «послом по борьбе с голодом». Она призналась, что цель ее участия в программе – «вдохновить как можно больше людей на помощь голодающим». Благодаря работе Кристины в прошлом году, организации удалось собрать 25,5 миллионов долларов.