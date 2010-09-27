Нас ждут «Охотники на троллей»

Гильермо дель Торо станет сценаристом и режиссером полнометражного анимационного фильма «Охотники на троллей» компании DreamWorks Animation. Мультфильм основан на книге самого дель Торо. Речь в ней идет о том, как трудно быть ребенком. В книге режиссер постарался совместить классические волшебные сказки и современные реалии. Около двух недель назад дель Торо передал рукопись в издательство Hyperion. В рамках работы с DreamWorks Animation дель Торо будет заниматься не только «Охотниками на троллей», но и еще несколькими проектами. В частности, в качестве консультанта и исполнительного продюсера он поработает над мультфильмами «Кунг-фу Панда 2» и «Кот в сапогах». Кроме того, предполагается, что он принял участие в создании ленты «Мегамозг», которая выйдет в прокат в конце осени. Дель Торо объяснил свой интерес к анимации тем, что она универсальна. Мультипликационные фильмы способны заинтересовать аудиторию любого возраста. Кроме того, дель Торо считает, что через несколько лет различные развлекательные форматы (кино, телевидение, книги и так далее) сольются в один. Режиссер намерен подготовиться к этому, поближе познакомившись со многими из них.