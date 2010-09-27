Лолита отдохнула на 9 тысяч евро

Лолита со своим молодым мужем Дмитрием Ивановым провела две недели в Болгарии. Но к сожалению, певице пришлось решать там и серьезные экономические проблемы. «Началось все с того, что управляющая компания начала выставлять мне какие-то непомерные счета за неведомые «дополнительные услуги» по обслуживанию дома. Мне, например, насчитали «просто так» дополнительные семь тысяч евро! Начали разбираться: никаких документов, на основании которых выставлен счет, нет и в помине. Этакий болгарский беспредел!», - негодует Лолита. Местные жулики попытались облапошить не одну Лолиту. Убедившись, что Милявская платить по липовому счету не собирается, те просто переписали его на другую квартиру. Авось там «прокатит». Лолита не стала сидеть сложа руки, а обратилась для решения спорных вопросов к местному юристу.