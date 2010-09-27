У Димы Билана - депрессняк

Певец не прекращает делать записи в своем Твиттере. Дима намекает на то, что расстался с близким ему человеком. В последнее время Билан углубился в себя и начал размышлять над своей жизнью в довольно-таки черно-белых тонах. Еще несколько дней назад красавчик выкладывал фото спящей Лены Кулецкой, с которой его неоднократно пыталась рассорить желтая пресса, а уже сегодня ночью Диму Билана потянуло на откровенность. «Забудь все то, что излучало свет! Ни я, ни ты не виноваты в этом! В прошедшем времени, в глазах, где да и нет, два слова, две строки последнего», - написал Дима Билан. За день до этого Билан опять-таки намекнул на свою затянувшуюся депрессию. «Прожили мы! Мы долго тратили себя на ярлыков блестелки, на однозначность и пластмассовые сны, по беговой дорожке бежали стрелки и в телевизоре любовь», - поделился Билан со своими читателями.