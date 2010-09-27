Мел Гибсон ползал перед Григорьевoй на коленях

Голливудский актер встал перед бывшей женой, Оксаной Григорьевой, на колени. Он умолял простить его за нервный срыв, произошедший с ним в январе. Мел хотел повидаться с Оксаной, потому без звонка пришел к ней домой. Об этом она незамедлительно сообщила следователю. Он зашел в дом, разрыдался, упал на колени и просил прощения за все то, что натворил в последнее время. Григорьева призналась, что бывший муж ползал перед ней по полу, но она была непоколебима. В результате Мел Гибсон уехал домой ни с чем, поскольку его экс-возлюбленная так и не смиловалась над ним.