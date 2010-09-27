Лобода красится пять часов

Светлана Лобода порой не успевает на концерты, ведь ей приходится сидеть вместе с парикмахером-стилистом и на протяжении пяти часов краситься. «Трося (Сергей Троско) красит меня пятый час, а в 22.00 у нас концерт! Почему женщинам необходимо столько тратить времени на себя? Это ужасно неудобно», - размышляет Светлана Лобода в своем блоге. Как и всем женщинам, Светлане не чуждо ничто земное. Чтобы зрители всегда видели перед собой идеальную Лободу, красотке приходится тратить много времени, сидя у специалистов, которые придают ее красоте настоящий лоск.