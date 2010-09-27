Настю Задорожную лечат от алкоголизма

Настя известная широкому зрителю по сериалам «Клуб», «Простые истины» и дилогии «Любовь в большом городе». Со своим женихом она познакомилась летом 2008 года на шоу «Звездный лед». Сначала парень ей не понравился, но потом между ними вспыхнули чувства. И только один человек препятствовал этим отношениям - мама Насти до сих пор уверена, что Сергей ее дочери не пара. Они вместе уже почти два года, пережили и разлуки, и крупные ссоры, а сегодня готовятся к свадьбе. Пара ездила отдыхать вместе на Бали, в Турцию, Таиланд. Правда, до сих пор Настя живет в Москве, а Сергей - в Питере. Задорожная всячески старается найти работу поближе к любимому. В настоящее время актриса снимается в нескольких питерских сериалах. Представители съемочной группы одного из них рассказали много неожиданного о 25-летней звезде. «Настя любит выпить, - признались на площадке «Наркотрафика». - Сергей, наоборот, выпивает умеренно, поэтому все время вытаскивает ее из различных передряг». «Сережа всячески борется с пагубной привычкой Насти. Из-за пристрастия к алкоголю может посыпаться вся ее карьера», - говорят ассистенты по актерам сериала.