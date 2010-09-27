Валерия чудом выжила в авиакатастрофе

Популярная исполнительница и ее супруг - по совместительству и продюсер - Иосиф Пригожин в субботу попали в неприятную ситуацию. Отыграв концерт в Самаре, Валерия спешила на свадьбу к своему другу Игорю Николаеву, но попасть на торжество ей так и не удалось. При разгоне у самолета, в котором находилась звездная пара, отказали оба двигателя. Благодаря мастерству пилотов воздушное судно было остановлено и худшее было позади. «Я жутко перепугалась. Потом очень боялась взлетать, до последнего уговаривала Иосифа ехать в Москву поездом» , - рассказала Валерия. Но долгий переезд никак не вписывался в рабочий график продюсера, поэтому он убедил жену, что отказ двигателей - это лишь неприятная случайность и такого больше не повторится. «Перелеты - обычное для меня дело, - поделилась певица. - Бывали очень жесткие посадки. Но так, чтобы двигатели отказывали... никогда. Надеюсь, что такого больше не повторится».