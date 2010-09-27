Скончалась дизайнер леди Дианы

Кэтрин Уолкер, любимый модельер принцессы Дианы, умерла вчера в возрасте 65 лет. Причиной ее смерти стал рак. С болезнью дизайнер боролась на протяжении последних лет. В четверг медики заявили, что кончина Уолкер неизбежна, и она вернулась из больницы Сусекса домой. Модельер родилась во Франции, но сделала себе имя в Великобритании. Ее наряды очень любила принцесса Дана. Впервые в наряде от Уолкер она появилась через три месяца после свадьбы с принцем Чарльзом в 1981 году. Леди Ди даже похоронили в черном платье от Уокер, которое она купила за несколько недель до ее смерти. фото spletnik.ru